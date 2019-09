Promo Autunno Sassari con Valeria Marini

(ANSA) - SASSARI, 18 SET - La Sardegna si mette in vetrina con Promo Autunno, fiera regionale dell'isola, arrivata alla quarta edizione e in programma a Sassari dall'11 al 13 ottobre.

La manifestazione, organizzata dalla Pubblicover Events Designer dell'imprenditore Claudio Rotunno, con il supporto della Camera di commercio e il patrocinio del Comune di Sassari, vedrà la partecipazione di 150 aziende che rappresentano le eccellenze produttive della Sardegna, ma non solo. Negli spazi di Promocamera, fedele partner dell'evento, saranno protagonisti anche gli stand di imprese che arrivano da tutta Italia e dall'estero. Madrina della manifestazione sarà Valeria Marini.

La formula sperimentata e di successo già nelle precedenti edizioni prevede un allestimento diviso in tre settori, Silver, Gold e Platinum, con la presenza di differenti comparti commerciali: dall'alimentare all'artigianale, dall'industria al design, dall'immobiliare al turismo, dall'innovazione ai servizi.

A questi tre padiglioni si affiancheranno le aree Wedding e Food, che accoglieranno spazi Events e ospiti d'eccezione come lo chef e conduttore televisivo Simone Rugiati, gli stilisti Italo e Pietrangelo Petrelli con il loro testimonial modello Gianluca Di Sotto, quindi Massimo Longi e Veny Infantino, che proporranno un interessante corso per "Il matrimonio perfetto delle giovani coppie".

I particolari della fiera della Sardegna sono stati illustrati oggi a Palazzo Ducale dal patron di Pubblicover, Claudio Rotunno, l'assessore comunale alle Attività produttive, Nicola Lucchi, e i rappresentanti degli enti e associazioni imprenditoriali coinvolti nell'evento. "L'intenzione è quella di dare alla fiera un livello sempre più alto. Per ciò ho richiesto personalmente la partecipazione di importanti personaggi nazionali, al fine di dare completezza al top in tutti i settori e padiglioni", ha dichiarato Rotunno. (ANSA).