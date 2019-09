Cane in burrone, salvato dai pompieri

Dopo una caduta di una decina di metri, è rimasto bloccato in fondo a uno strapiombo: un cane è stato soccorso e salvato dai vigili del fuoco di Cagliari nelle campagne di Serrenti. Intorno alle 9.30 è arrivata una telefonata al 115 da parte del padrone del quattro zampe. "Siamo usciti per una passeggiata e Rocky (questo il suo nome, ndr) si è allontanato precipitando in un burrone: adesso è immobile e terrorizzato", questo il messaggio ai soccorritori. I pompieri hanno subito inviato sul posto una squadra del distaccamento di Sanluri: si quindi sono imbragati e hanno raggiunto il punto in cui si trovava il cane, portandolo in salvo.