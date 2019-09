Cagliari: Maran, vittoria di carattere

(ANSA) - PARMA, 15 SET - "Abbiamo fatto il primo passo, ottenere una vittoria di questo genere è importante per crescere". Primo passo, primi tempi per Rolando Maran. Il tecnico del Cagliari esordisce così al termine del match vinto per 3-1 al Tardini "contro un Parma che ha fatto una buona gara", ammette sempre Maran ma "il calcio è fatto così. La partita poteva finire in modo diverso e dobbiamo abituarci al Var. A volte, lo ammetto, faccio fatica a capire certe situazioni, ma dobbiamo vivere tutto in maniera serena". Poi riconosce i giusti meriti alla sua squadra. "Ci tenevamo molto a fare una bella prestazione, abbiamo lavorato intensamente in settimana per arrivare con convinzione a questa gara - conclude Maran - Siamo cresciuti durante la gara, abbiamo cambiato faccia nel momento del bisogno e i ragazzi meritano un applauso. Sono molto contento per come abbiamo vinto, con carattere".