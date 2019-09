Herbie Hancock a Cagliari il 30 ottobre

È iniziato il conto alla rovescia per l'inaugurazione del 37/o Festival internazionale Jazz in Sardegna-European Jazz Expo che, dal 30 ottobre al 3 novembre, andrà in scena a Cagliari su sei palcoscenici diversi: Teatro Massimo (con i suoi quattro spazi T1, Minimax, T3 e Fuaiè), Exma e Jazzino. Ospite d'eccezione Herbie Hancock: sarà proprio il leggendario pianista e compositore americano ad esibirsi nella prima data del festival, il 30 ottobre, al Teatro Massimo (e non più alla Fiera come annunciato inizialmente).

Hancock sarà alla testa di una line up di altissimo livello con James Genus (basso), Lionel Loueke (chitarra), Terrace Martin (sax) e Vinnie Colaiuta (batteria).

Un'edizione interamente dedicata ad Alberto Rodriguez, nel 20/o anniversario della sua scomparsa. Fine intellettuale e grande firma de L'Unione Sarda, di cui diresse per molti anni la terza pagina, Rodriguez è stato un brillante critico di musica jazz e mentore e ispiratore del Festival Jazz in Sardegna.

Il resto del festival si sviluppa all'insegna dell'eccellenza, a partire da Blicher Hemmer Gadd, il trio che riunisce la leggenda della batteria Steve Gadd, il sassofonista (due volte Danish Grammy) Michael Blicher e il grande specialista dell'organo Hammond, Dan Hemmer. Si prosegue con il quartetto di Eli De Gibri, sassofonista e compositore già al fianco di Hancock, riconosciuto come band leader di livello internazionale grazie al suo inesauribile talento artistico.

Tra gli ospiti anche Franco D'Andrea, protagonista l'1 novembre con il suo Ottetto e in Duo con il funambolico percussionista olandese Han Bennink. Oltre alle grandi stelle del jazz, il cartellone rivolge lo sguardo verso artisti più giovani e formazioni tra le più talentuose e innovative del mondo: da Adam Ben Ezra, che si esibirà in uno stupefacente solo di contrabbasso, a Federico Nathan, virtuoso del violino di origine uruguayana, più volte tra i solisti di spicco di Snarky Puppy, alla testa di un quintetto che promette scintille. Ci sarà anche Gavino Murgia protagonista di due esibizioni ma con distinte formazioni.