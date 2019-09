Il "Festival dell'Altrove" a Guasila

"Festival dell'Altrove" dedicato alla memoria dello scrittore-antropologo Giulio Angioni. È la terza edizione: concorso letterario e premio tesi di laurea, si terranno a Guasila - paese natale dello studioso - nelle giornate del 25 e 26 ottobre.

I candidati per il 2019 sono chiamati a proporre un racconto sul tema "Fare, Dire, Sentire: l'identico e il diverso nelle culture". Il bando di concorso è stato indetto dall'assessorato della Cultura del Comune di Guasila e dall'Associazione culturale Figli d'Arte Medas.

Il premio, di carattere nazionale, è aperto a tutti i maggiorenni e si articola in una unica sezione dedicata al racconto con un massimo di 40mila battute, spazi inclusi. È ammessa la presentazione di un solo racconto, rigorosamente inedito, per ogni candidato e l'opera dovrà essere inviata entro il 23 settembre. Premiazione in programma sabato 26 ottobre. Le opere dei dieci finalisti diventeranno un libro: saranno inserite in un volume antologico pubblicato a cura dell'amministrazione.

I primi tre premiati riceveranno inoltre un compenso in denaro: al vincitore andranno 2mila euro, la targa e 5 copie dell'antologia. Al secondo classificato 700 euro, targa e 5 copie antologia, e infine a chi conquisterà il terzo gradino del podio 300 euro, targa e antologia.