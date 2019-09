Forestas: corteo e sit-in a Villa Devoto

(ANSA) - CAGLIARI, 4 SET - Ci sarà un corteo per le vie di Cagliari il 10 settembre, in occasione dello sciopero dei dipendenti di Forestas, organizzato dai sindacati Confederdia e Sadirs. La partenza è fissata alle 10 da piazzale Trento, davanti al palazzo della Giunta regionale, poi si proseguirà in viale Trieste (fronte sede dell'assessorato del Personale), via XXIX novembre, corso Vittorio Emanuele, viale Merello sino a via Oslava davanti a di Villa Devoto, sede della presidenza della Giunta dove si terrà un sit-in.

Per lunedì 9 settembre, invece, il prefetto ha già convocato i lavoratori e l'amministrazione regionale. Perché lo sciopero? A quasi un mese e mezzo dal varo in Giunta, non sono state ancora pubblicate le due delibere che disciplinano il transito del personale nel contratto regionale e la stabilizzazione dei precari.

"Ci dispiace arrecare l'ennesimo disagio ai cagliaritani, ma è giusto che la Sardegna sappia che dei dipendenti pubblici, per i quali ogni sardo spende 100 euro all'anno, non sono messi nelle condizioni di lavorare seriamente al servizio della collettività - scrivono le sigle in una nota - non vorremmo che il passaggio nel comparto Regione sia interrotto per mantenere i privilegi di una casta di sindacalisti di professione che osteggiano, contro il volere dei lavoratori, una vertenza che si trascina da tre anni".

Le delibere del 26 luglio avevano avuto l'effetto di scongiurare, in piena campagna antincendi, lo sciopero programmato per il 31 luglio.

Intanto, fanno sapere Confederdia e Sadirs, proseguono le riunioni nel territorio: venerdì mattina lo stato di agitazione arriva a Lanusei, dove i dipendenti ogliastrini si riuniranno in assemblea. (ANSA).