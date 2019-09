Poste:a Baradili arriva lo sportello Atm

(ANSA) - ORISTANO, 3 SET - Gli 83 abitanti di Baradili, il Comune più piccolo della Sardegna, possono contare da oggi su una serie di servizi per i quali prima dovevano spostarsi nei paesi del circondario. Poste Italiane ha infatti inaugurato a Baradili un Atm Bancomat che sarà operativo sette giorni su sette e 24 ore su 24 e avviato il servizio del Portalettere a domicilio.

A tagliare il nastro, nell'ambito del programma nazionale di interventi di Poste Italiane per i piccoli Comuni, sono stati la direttrice provinciale di Oristano Rita Del Rio e il sindaco del paese Lino Zedda. Oltre al prelievo di contanti, allo sportello automatico i residenti e tutti i possessori di carta Postamat-Maestro, di carte Postepay e di carte di credito dei maggiori circuiti internazionali potranno anche pagare le bollette del telefono e della luce e i bollettini di conto corrente postale.

Contestualmente è partito da Baradili anche il servizio del Portalettere a domicilio, che a partire da oggi non si limiterà a consegnare lettere e pacchi postali, ma a richiesta davanti alla porta di casa potrà anche accettare il pagamento dei bollettini postali, ricaricare le carte Postepay e le sim telefoniche, spedire raccomandate e ritirare la corrispondenza preaffrancata.

Nei prossimi mesi sportelli automatici e portalettere a domicilio arriveranno anche in tanti altri Comuni dove finora l'unico servizio offerto da Poste Italiane era la buca delle lettere. (ANSA).