Spiaggia Torregrande pulita da attivisti

(ANSA) - ORISTANO, 23 AGO - Non solo volontari e attivisti, ma anche tanti bambini, accompagnati dai genitori, sulla spiaggia di Torregrande per la tappa oristanese di Plastic Free, l'iniziativa organizzata dal Movimento 5 Stelle nell'ambito della campagna nazionale "Io sono Plastic Free 2019". Armati di guanti e buste tra le 8,30 e le 13 hanno rastrellato ampi tratti di arenile raccogliendo grandi quantità di plastica, sopratutto bottiglie e bottigliette, ma anche mozziconi di sigarette, cartacce e altri rifiuti di vario genere.

All'iniziativa, che aveva come obiettivo anche la sensibilizzazione dei cittadini al tema della tutela ambientale, hanno partecipato anche il consigliere regionale del M5S Alessandro Solinas e la portavoce del Movimento alla Camera Lucia Scanu. "Iniziative come questa - hanno commentato Solinas e Scanu - sono fondamentali per ridurre la presenza di rifiuti abbandonati e per diffondere una cultura della plastica più consapevole".