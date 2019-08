A bordo 13 persone, tassista multato

Il taxi era omologato e autorizzato per un massimo di nove passeggeri. In realtà quello fermato nella prima mattinata di domenica scorsa alle porte di Cabras sulla strada per il mare ne trasportava ben 13, tra i quali alcuni minorenni e altri senza cintura di sicurezza. Tanti ne hanno contato, infatti, gli agenti di una pattuglia della Squadra Volanti della Questura di Oristano che, nell'ambito dei servizi di controllo ferragostani, hanno fermato il mezzo dopo aver notato l'insolito affollamento a bordo.

I controlli hanno permesso, inoltre, di accertare la mancata attivazione del tassametro, che risultava essere in modalità "Libero". Al tassista è stata contestata dagli agenti la violazione di tre distinti articoli del Codice della Strada. Per la sua condotta professionale e la mancata attivazione del tassametro, il tassista è stato anche segnalato agli uffici preposti.