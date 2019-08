Cagliari: delegazione in Cina con Conti

Cagliari in Cina con l'ex capitano Daniele Conti e una delegazione rossoblù. La società sarà ospite a Xiapu, nella regione del Fujian: è la prima volta di un club di Serie A in quel territorio. La società parteciperà a una serie di eventi e incontri al centro di una collaborazione calcistica, economica e culturale. La "squadra" sarà composta, oltre che da Conti in qualità di coordinatore tecnico della primavera, da Mario Passetti (direttore generale), Bernardo Mereu (responsabile Cagliari Football Academy) e Claudia Balu (Business Development Manager).

Sino a martedì 13 agosto sono previsti incontri nelle strutture adibite all'attività sportiva. Il Cagliari racconterà come sta organizzando il suo settore giovanile illustrando le caratteristiche delle diverse realtà sportive del club. Al centro del progetto di cooperazione con Sino-Italian (Fujian) International Football Club e la città di Xiapu (350.000 abitanti) ci sarà l'attività dei tecnici del Cagliari in Cina, lavorando a stretto contatto con i colleghi locali su un gruppo di 50 ragazzi, equamente divisi tra maschi e femmine.

L'iniziativa di lungo periodo, che nel futuro prossimo vedrà anche l'approdo in Sardegna dei primi atleti e tecnici cinesi, riguarda la formazione calcistica rivolta alle scuole primarie e secondarie: sono 41 gli istituti interessati, per volere del premier Xi Jinping che ha promosso Xiapu come "città pilota" nel Football training, in virtù anche del legame con il Fujian per esserne stato governatore dal 1999 al 2001 e segretario del partito a Ningde nel 1988.

Al progetto è arrivato anche l'appoggio della Regione Sardegna e del Comune di Cagliari, presenti ai lavori di Xiapu con i videomessaggi dell'assessore al Turismo Gianni Chessa e del sindaco Paolo Truzzu. Con loro anche l'ad dell'aeroporto di Cagliari Alberto Scanu. Per il Cagliari calcio anche gli interventi del presidente Tommaso Giulini e dei calciatori Klavan, Nainggolan, Pavoletti, Rog e Ceppitelli.