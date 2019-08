Via rifiuti da spiagge, in campo M5s

(ANSA) - CAGLIARI, 10 AGO - Decine di sacchi di rifiuti raccolti da parlamentari, consiglieri regionali e attivisti del M5s stamattina nel litorale di Calamosca, a Cagliari. A Roma il governo ha i giorni contati, sono ore critiche, ma i portavoce sardi pentastellati non rinviano le iniziative già programmate, a partire dall'appuntamento di oggi che rientra negli eventi "Plastic Free" promossi in tutta Italia a sostegno della legge Salvamare del ministro dell'Ambiente Sergio Costa.

"Il momento è politicamente molto delicato - ha dichiarato all'ANSA la deputata Emanuela Corda - nonostante ciò le nostre attività civiche non si fermano, questa è la cosa più importante, e così continueremo sempre perché noi siamo nati come movimento civico". Questo evento in particolare, ha spiegato la parlamentare sarda, "fa parte di una campagna di sensibilizzazione per ridurre l'utilizzo della plastica. Oggi abbiamo raccolto veramente di tutto, abbiamo ripulito diverse aree della panoramica, ci auguriamo che questo possa convincere i privati cittadini a non disperdere rifiuti nell'ambiente e, se possibile, a raccoglierli".

Alla raccolta ha contribuito anche il consigliere regionale Michele Ciusa: "Vogliamo continuare le nostre battaglie sull'ambiente che ci hanno sempre caratterizzato, anche in Consiglio il tema sarà oggetto delle nostre proposte nei prossimi mesi", ha annunciato. L'iniziativa proseguirà alle 18.30 nella spiaggia cagliaritana del Poetto, davanti al chiosco Twist, con un flash mob per sensibilizzare i bagnanti sul tema.

Alle 20.30 in programma un aperitivo alla Paillote. Secondo quanto apprende l'ANSA, da ieri si troverebbe nel capoluogo anche il vicepremier Luigi Di Maio, ma è difficile che possa partecipare a questi appuntamenti. (ANSA).