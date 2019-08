Bollino rosso pericolo roghi in Sardegna

(ANSA) - CAGLIARI, 6 AGO - Giornata da bollino rosso in Sardegna per il pericolo incendi. L'allerta è massima nel basso Sulcis e nel Campidano, tra Cagliari e Oristano. Attenzione rinforzata (codice arancione) nel resto dell'Isola tranne nel Sassarese e nella costa orientale dal Nuorese a Villasimius.

Il bollettino diramato dalla protezione civile regionale arriva nel giorno in cui è prevista una nuova ondata di caldo che porterà le temperature massime a superare i 40 gradi nelle aree interne della Sardegna.

Nel frattempo si conta già un primo incendio con l'intervento di un elicottero del Corpo forestale proveniente dalla base di San Cosimo (Lanusei) che sta intervenendo su un rogo nelle campagne di Bari Sardo, in Ogliastra.