Malore in acqua, 81enne muore al Poetto

Tragedia nella tarda mattinata nella spiaggia del Poetto a Cagliari. Un anziano di 81 anni, di origini sarde ma residente in Piemonte, è morto dopo avwer accusato un malore.

L'uomo si trovava in vacanza in Sardegna da qualche giorno.

Oggi era in spiaggia, all'altezza di Marina Piccola, insieme alla moglie. Visto il caldo ha deciso di rinfrescarsi facendo il bagno, ma appena entrato in acqua si è sentito male. Un bagnino lo ha subito portato a riva, ma l'anziano era già privo di sensi. Ha tentato di rianimarlo, usando anche un defibrillatore, operazione poi proseguita anche con l'arrivo dei medici del 118, ma per l'anziano non c'è stato nulla da fare.

Sul posto sono anche intervenuti gli agenti della Squadra volante che si sono occupati di ricostruire tutta la vicenda.