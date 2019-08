Cagliari, furto farmaci per 600mila euro

Maxi furto all'interno della farmacia dell'ospedale Santissima Trinità a Cagliari. Portati via farmaci molto costosi immunodepressivi e per il trattamento in chemioterapia: si parla di svariate decine di migliaia di euro a confezione per un valore complessivo di circa 600mila euro.

I ladri, secondo una prima ricostruzione dell'accaduto, sono entrati in azione domenica notte. Hanno forzato una porta antipanico laterale, riuscendo a entrare nell'ospedale. Hanno poi scassinato una seconda porta e raggiunto la farmacia. Una volta dentro, nonostante ci fossero numerosi farmaci, hanno indirizzato l'attenzione solo su quelli molto costosi portando via una trentina di scatole. Poi si sono allontanati. Il furto è stato scoperto solo questa mattina. Sul posto i carabinieri della Compagnia di Cagliari e delle Stazioni di Sant'Avendrace e Stampace. Sono state trovate tracce e si sta verificando l'eventuale presenza di telecamere nella zona che potrebbero aver ripreso i ladri. Nel frattempo i medici stanno facendo un inventario.