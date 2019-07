Aereo bloccato in pista a Cagliari

(ANSA) - CAGLIARI, 31 LUG - Un guasto a una ruota di un piccolo aereo dell'aviazione generale ha provocando il ritardo di alcuni voli in partenza e in arrivo all'aeroporto di Cagliari-Elmas. Il problema - che si è registrato tra le 14.31 e le 15.50 - è stato già risolto dalla Sogaer. Il fatto è avvenuto mentre il piccolo velivolo si apprestava a lasciare la pista.

Essendosi fermato in un'area di manovra, i voli in arrivo in quel momento sono stati dirottati ad Alghero, mentre altri hanno accumulato ritardi. In particolare ritardi per i voli provenienti da Roma Fiumicino e da Milano Malpensa, mentre sono stati dirottati ad Alghero quelli provenienti da Parigi e da Malta. Ritardi per i voli in partenza per Bergamo, Zurigo, Malta e Roma Fiumicino. Il personale Sogaer è intervenuto tempestivamente e nel giro di brevissimo tempo il velivolo è stato spostato e la pista liberata.

(ANSA).