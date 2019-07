Plastica e rifiuti in mare, flash mob

(ANSA) - CAGLIARI, 29 LUG - Un flash mob per sensibilizzare al rispetto dell'ambiente chi frequenta le spiagge è stato organizzato nei giorni scorsi a La Marinedda, nel Comune di Trinità d'Agultu e Vignola. La spiaggia è stata la cornice di un grande evento ambientale di comunicazione, un evento pensato e realizzato per sensibilizzare la popolazione balneare verso le politiche di salvaguardia ambientale.

I presenti sono stati edotti ai rischi di una cattiva gestione dei rifiuti e invitati a differenziare sempre per aiutare l'ambiente in special modo quello marino sempre più vessato dalla piaga delle plastiche.

Il progetto nasce dalla sinergia di intenti tra la società Ambiente Italia e l'Amministrazione Comunale di Trinità d'Agultu insieme all'Agenzia Inventiva di Giampaolo Bruno, che ne ha curato tutti gli aspetti, dalla fase progettuale alla realizzazione e con il patrocinio di Legambiente.

Nel flash mob una goletta ha approcciato la spiaggia de La Marinedda per un'invasione pacifica. Il pubblico è stato coinvolto in prima persona e grazie al contributo degli animatori di Legambiente Sassari sono state divulgate informazioni chiare e puntuali sulla tutela dell'ambiente e del mare.

Soddisfazione per l'iniziativa è stata espressa dal sindaco Giampiero Carta: "un plauso va a tutti i partecipanti e agli organizzatori che a vario titolo hanno contribuito alla realizzazione di questa originale iniziativa. La nostra Amministrazione comunale è sempre disponibile a supportare tutti i progetti che mirano alla salvaguardia ambientale".

"L'obiettivo che si vuole raggiungere attraverso queste azioni è di accrescere nei cittadini e nei turisti una maggiore consapevolezza e rispetto per l'ambiente e favorire comportamenti corretti nella raccolta differenziata e nel riciclo dei rifiuti, ha dichiarato l'assessore comunale all'Ambiente Mauro Addis. (ANSA).