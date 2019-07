Sesso per strada, multa da 20mila euro

Un barista sassarese di 25 anni è stato arrestato a Olbia dai carabinieri del nucleo operativo radiomobile dopo essere stato scoperto mentre faceva sesso per strada con una 20enne la notte scorsa. I due erano nudi e sono stati invitati a rivestirsi e a fornire i documenti necessari per formalizzare una sanzione amministrativa per atti osceni in luogo pubblico. Il giovane, però, ha reagito male alla richiesta e ha colpito uno dei militari a un braccio. Una volta fermato, ha continuato a cercare lo scontro fisico e a quel punto i carabinieri l'hanno arrestato. Nel frattempo è scattata la multa nei confronti della coppia che dovranno pagare 10mila euro a testa.