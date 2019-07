Ladro in casa, bloccato da bambini

(ANSA) - NUORO, 24 LUG - È stato un brutto ritorno a casa da una passeggiata in bicicletta quello di una famiglia valdostana, che da qualche giorno sta trascorrendo le proprie vacanze estive sul litorale di Budoni (Nuoro), dove ha preso in affitto un appartamento poco distante dal centro del paese. Rientrata a casa, la famiglia - una coppia di 40enni e due figli di 12 e 7 anni - ha trovato uno sconosciuto, che stava rovistando nell'armadio. Dopo una piccola colluttazione il ladro, un 61enne del posto, è stato fermato in attesa dell'arrivo dei Carabinieri che lo hanno arrestato per tentato furto in abitazione.

E' stata la donna a scoprire il ladro in casa. L'uomo ha tentato la fuga, prima chiudendo la porta della camera poi cercando di scappare dalla finestra. I due ragazzi però, senza alcun timore, lo hanno bloccato: la 12enne ha chiamato il 112, mentre il bambino di 7 anni ha sbarrato la strada al ladro, rallentando la sua corsa tanto da permettere al padre di raggiungerlo e agguantarlo.