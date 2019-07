Pinna nobilis come souvenir, bloccato

Un turista francese è stato bloccato a Porto Torres mentre si imbarcava sulla nave Mega Andrea in partenza per Tolone, portando con sé un esemplare di Pinna nobilis, nacchera di mare protetta, sistemato dentro una valigia come un normale souvenir delle vacanze.

L'uomo, che era alla guida della sua auto, è stato bloccato dal personale addetto ai controlli di sicurezza che ha subito avvisato la Capitaneria di porto. I militari hanno sequestrato il mollusco e denunciato il turista alla Procura di Sassari. La Pinna nobilis è una specie protetta dalle norme nazionali e internazionali e la sua raccolta è un reato penale. Secondo quanto verificato dalla Guardia costiera, la nacchera sequestrata al turista francese era stata prelevata nello specchio di mare davanti alla spiaggia Mugoni, ad Alghero.

L'esemplare recuperato è danneggiato e privo del mollusco interno, e quindi non è stato possibile rigettarlo in mare.