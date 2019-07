Basket: colpo Dinamo,presa ala Usa Evans

La nuova Dinamo Banco di Sardegna prende forma. Dopo i tanti rinnovi, la società sassarese oggi ha annunciato il secondo nuovo acquisto in vista della prossima stagione: si tratta di Dwayne Evans ed è un vero colpo a sorpresa del trio composto dal presidente Stefano Sardara, dal general manager Federico Pasquini e dal coach Gianmarco Pozzecco. Nato a Bolingbrook, Illinois, 27 anni fa, 201 centimetri di altezza per 104 chili di peso, Evans è un'ala atipica: atleta rapido e dinamico, nonostante la stazza giocare sia in post basso che di fronte al canestro e difende su almeno tre ruoli. Il suo innesto porterà atletismo e presenza a rimbalzo. Formatosi alla Saint Louis University, in Missouri, nell'ultima stagione ha giocato in Bundesliga con la maglia del Ratiopharm Ulm, con cui è stato protagonista nella Top 16 di Eurocup, mentre nel campionato tedesco ha chiuso con 14.8 punti e 6.7 rimbalzi di media a partita.

In attesa di formalizzare l'ingaggio della guardia Michele Vitalia, il cui arrivo a Sassari sembra sempre più certo, al mosaico del gm Pasquini mancano a questo punto solo due tasselli: si tratterà verosimilmente di due americani, un play e un'ala, che la società confida di ingaggiare prima del ritiro precampionato, in programma poco prima di Ferragosto.