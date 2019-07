Incendi, Candiani "inasprire le pene"

"Sul fronte degli incendi c'è bisogno di una revisione delle sedi e dei servizi dei vigili del fuoco nei territori, ma è importante anche lavorare sul fronte delle indagini: bisogna inasprire le pene per chi si macchia di un reato così grave". Lo ha detto il sottosegretario all'Interno Stefano Candiani, in visita alla sede centrale del Comando provinciale di Nuoro dei Vigili del fuoco, commentando l'emergenza incendi dell'ultimo fine settimana che in Ogliastra ha visto andare in fumo 900 ettari di macchia mediterranea e messo in pericolo migliaia di persone.

"Molto raramente gli incendi succedono in seguito ad incidenti - ha aggiunto l'esponente del governo Conte - quasi sempre sono di origine colposa o peggio ancora dolosa. In questo senso c'è bisogno di intervenire con leggi adeguate ed è quello che stiamo facendo col Decreto sicurezza due. I responsabili di queste azioni devono andare in galera".