Eurallumina,pressing operai su phase out

(ANSA) - CAGLIARI, 16 LUG - Una serie di incontri per fare il punto della vertenza Eurallumnina e tenere alta l'attenzione sul tema del riavvio della raffineria del Sulcis. Oggi la Rsu ha incontrato l'assessora regionale dell'industria Anita Pili, il direttore generale dell'assessorato Giuliano Patteri, mentre per la settimana prossima invierà una richiesta per un faccia a faccia con l'assessore dell'Ambiente Gianni Lampis.

Sul tavolo la problematica relativa alle decisioni del Governo sul phase out dal carbone nel 2025. Una decisione che, senza alternative di transizione energetica, sta mettendo a rischio il riavvio delle produzioni e gli ingenti investimenti previsti nel nucleo industriale di Portovesme, oltre a diverse migliaia di posti di lavoro. "L'assessora Pili ci ha detto di aver avuto diversi incontri al Mise, evidenziando la specificità della Sardegna, priva delle fonti alternative, in primis il metano e si è impegnata a far approdare in tempi brevi il tema in Consiglio regionale", riferisce la Rsu. In attesa della convocazione di una riunione al Mise, che si sarebbe dovuta svolgere a giugno ma che è slittata, i rappresentanti dei lavoratori hanno chiesto di verificare l' andamento dell'iter autorizzativo per il riavvio dello stabilimento.(ANSA).