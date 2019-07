Anas: aperto svincolo Tertenia sulla 125

E' stato aperto al traffico il nuovo svincolo di Tertenia sud, al km 100,800, della Statale 125, la nuova "Orientale sarda". Lo fa sapere l'Anas, ricordando che lo svincolo è stato realizzato nell'ambito dei lavori di costruzione del lotto 1 - stralcio 1 - della Statale 125, tra Tertenia e Osini.

Contestualmente è stato riaperto al traffico il tratto in variante all'abitato di Tertenia della 125, precedentemente chiuso per consentire la realizzazione di alcune opere relative al nuovo tracciato. Proseguono intanto le opere di finitura su gran parte del nuovo tracciato in costruzione tra i Comuni di Tertenia e Osini. Su un tratto di circa 800 metri è stato invece imposto un blocco ai lavori da parte della Sovrintendenza ai Beni Archeologici a causa del ritrovamento di un importante sito di epoca romana. L'Anas ha già avviato la progettazione della variante al tracciato originario della strada, in adiacenza al sito di interesse archeologico, inviando gli elaborati grafici dello studio di fattibilità alla Soprintendenza, che si è espressa favorevolmente sulla soluzione individuata. Non appena ultimato il progetto definitivo si procederà con l'approvazione da parte degli Enti interessati e la successiva ripresa dei lavori nel tratto al momento in sospensione.

Intanto sulla "Carlo Felice" - fa sapere l'Anas - a partire da questa notte e fino a venerdì 19 luglio, verrà chiusa la carreggiata in direzione Porto Torres, unicamente in orario notturno tra le 22 e le 5 del giorno successivo, tra il km 204,850 e il km 208,900, nel territorio comunale di Muros, in provincia di Sassari. Il provvedimento si rende necessario per consentire le attività relative alle prove di carico sull'impalcato del Viadotto "Badde Olia" (km 205,050) che sovrappassa la Statale 127. Il traffico verrà deviato in corrispondenza degli svincoli per Ossi/Tissi e per la viabilità comunale di Sassari.

Durante le prove di carico il traffico sulla statale 127 subirà dei blocchi temporanei. L'interruzione della circolazione sarà limitata alla operazioni che si svolgeranno sulla sola campata del viadotto che sovrasta la statale stessa.