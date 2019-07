Air France, 4 voli tra Olbia e Parigi

Sarà attivo sino all'1 settembre 2019, il nuovo volo di Air France che collega l'aeroporto di Olbia Costa Smeralda a Parigi-Charles de Gaulle. La frequeste è di quattro volte alla settimana: lunedì, mercoledì, venerdì e domenica. Ieri il premo atterraggio dell'Embraer 190 da 100 posti.

"L'Italia è un mercato fondamentale per il Gruppo Air France-KLM, siamo orgogliosi di inaugurare la nostra dodicesima destinazione nel bel Paese - dice Jerome Salemi, Direttore Generale Air France-KLM East Mediterranean - La decisione di operare un volo diretto da Parigi a Olbia è dettata dalla grande attrattività turistica della Sardegna dove già operiamo da Cagliari con otto collegamenti settimanali". "Siamo lieti di dare il benvenuto ad Air France - osserva Silvio Pippobello, Amministratore delegato della Geasar - L'apertura del collegamento ci consente di ampliare ulteriormente l'offerta dei voli con la Francia, mercato che sta acquisendo un ruolo sempre più rilevante per il nostro scalo e per la Sardegna. Ma non solo Francia, l'importante rete di connessioni del vettore da Parigi Charles de Gaulle amplia notevolmente l'opportunità di raggiungere la Sardegna, con un solo scalo, da diverse parti del mondo".