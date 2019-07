Formazione, 3 giovani in California

Un gruppo di tre giovani algheresi voleranno nella Silicon Valley della California con il progetto di uno spazio pubblico polifunzionale dove studiare e fare attività extrascolastiche. Sono loro i vincitori di "MediterranEu", il percorso formativo che per un anno ha visto trenta giovani sardi di età tra i 16 e 19 anni impegnarsi nella progettazione e costruzione di attività imprenditoriali ad alto tasso di sostenibilità.

A Lo Quarter di Alghero si è svolta la fase finale dell'intero percorso, con quattro progetti che si sono sfidati di fronte a una platea di giovani e rappresentanti delle istituzioni. Alla fine sono stati gli stessi partecipanti e decretare il vincitore: i tre ideatori hanno vinto la possibilità di proseguire la formazione a San Francisco. MediterranEU è stato realizzato dalla Rumundu Academy con il contributo della Fondazione Terzo Pilastro - Internazionale, del Comune di Alghero, di Rondine Cittadella della Pace, della Fondazione Alghero e del Parco di Porto Conte. Concesso anche il patrocinio dall'assessorato alla Cultura della Regione Sardegna.

I partecipanti si sono concentrati su alcune emergenze del territorio algherese e su come superarle: l'assenza di spazi pubblici polifunzionali e di un ostello per i giovani, la presenza di posidonia spiaggiata che interferisce con il turismo, la carenza di ormeggi nell'area marina protetta di Porto Conte. "Il Mar Mediterraneo oggi è considerato una frontiera dove alzare dei muri", ha spiegato Stefano Cucca, manager e fondatore della Rumundu Academy, perno di MediterranEu; "noi vogliamo rilanciarlo come luogo di incontro e scambio, sfruttandolo per formare una nuova generazione di giovani capaci di innovare e far crescere il territorio mettendo insieme innovazione, arte e cultura, ambiente, urbanistica e sociale, in sintonia con le comunità locali". Ai lavori erano presenti anche il sindaco di Alghero, Mario Conoci, il presidente del Consiglio regionale Michele Pais, il direttore del Parco regionale di Porto Conte, Mariano Mariani, Gavino Sini, presidente della Camera di Commercio di Sassari, Dario Carrera dell'Impact Hub Roma e Valentina Pierucci di Rondine Cittadella della Pace.