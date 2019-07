Coppa America: a Cagliari esordio Ac75

Le prime regate di avvicinamento alla 36/a America's Cup del 2021 ad Auckland (Nuova Zelanda) si disputeranno a Cagliari dal 23 al 26 aprile 2020. La sede dell'evento si conosceva, la data è stata annunciata poche ore fa dagli organizzatori del trofeo velico più prestigioso nel corso di un incontro che si è svolto nella club house Harbour Court del New York Yacht club, a Newport (Usa). In Sardegna si potranno vedere all'opera, e per la prima volta, le rivoluzionarie imbarcazioni della nuova classe Ac75, attualmente in fase di sviluppo da parte dei team iscritti alla sfida che, oltre al 'defender' Emirates Team New Zealand, sono: il challenger of record, Luna Rossa Prada Pirelli; Ineos (Gbr); American Magic (Usa); Stars and Stripes (Usa). Al meeting era presente, per conto di Luna Rossa, Vasco Vascotto che ha sottolineato come la Sardegna "abbia una reputazione consolidata nelle regate di livello. Questo è uno dei motivi per cui abbiamo scelto l'isola come base per preparare la sfida alla 36/a America's Cup".