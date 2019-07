Perdita d'acqua, chiusa Ss 125 a Posada

(ANSA) - NUORO, 11 LUG - Il tratto della Statale 125 "Orientale Sarda" è temporaneamente chiuso al traffico in entrambe le direzioni all'altezza del km 267,000, a Posada (Nuoro), a causa della rottura di una conduttura d'acqua. Lo rende noto l'Anas, spiegando che le deviazioni avvengono sulla viabilità locale.

Sul posto è presente il personale dell'Anas per la gestione e il ripristino della viabilità nel più breve tempo possibile, insieme con la Polizia municipale.

L'Anas ricorda che l'evoluzione della situazione del traffico in tempo reale è consultabile anche su tutti gli smartphone e i tablet, grazie all'applicazione "VAI" di Anas, disponibile gratuitamente in "App store" e in "Play store", mentre il servizio clienti "Pronto Anas" è raggiungibile chiamando il numero verde gratuito 800841148. (ANSA).