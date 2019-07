Sanità: a Lanusei riapre Ortopedia

Il reparto di Ortopedia dell'ospedale Nostra Signora della Mercede a Lanusei, che da qualche mese ha sospeso le attività per carenza di medici, riapre l'8 luglio. I medici che dovranno coprire i turni arriveranno delle cliniche ortopediche dell'Università di Sassari e Cagliari e dalla struttura complessa di Ortopedia del Marino di Cagliari.

Lo ha annunciato l'assessore regionale della Sanità, Mario Nieddu. "Oggi diamo un segnale importante e non solo all'Ogliastra - ha affermato l'esponente della Giunta - È l'occasione per ribadire che non c'è nessuna intenzione di chiudere il presidio, né di togliere servizi al territorio".Per difendere il reparto di Ortopedia, i sindaci ogliastrini avevano dato vita a diverse manifestazioni a Lanusei e a Cagliari: "A Lanusei ruoteranno cinque-sei medici degli ospedali di Cagliari e Sassari col sistema delle prestazioni aggiuntive e arriveranno due specializzandi", ha detto all'ANSA il sindaco di Lanusei e presidente della Conferenza sociosanitaria, Davide Burchi.

"E' stata trovata una soluzione a un enorme problema per la sanità del territorio e ringrazio per questo l'assessore Nieddu - ha aggiunto - Ciò che chiediamo ora è che si espleti il concorso per risolvere definitivamente il problema, assegnando a Lanusei i quattro ortopedici mancanti". Non c'è, però, solo Ortopedia tra le rivendicazione del territorio: "Auspichiamo che l'assessore Nieddu si dia da fare anche per i problemi degli altri reparti sofferenti per carenza di medici: Ginecologia, Chirurgia e il Pronto soccorso. Solo così possiamo andare avanti da soli senza disagi e senza chiedere aiuto alle altre strutture dell'isola più attrezzate di noi" ha concluso Burchi.