Passa bilancio, salva Giunta di Quartu

Giunta Delunas salva al secondo tentativo: il Consiglio comunale di Quartu ha approvato in serata il bilancio di previsione con quattordici voti favorevoli e tredici contrari. L'approvazione del documento contabile era la condizione necessaria per la prosecuzione del mandato. È stato però un cammino molto tortuoso. La scorsa settimana il bilancio si era arenato sul tredici a tredici.

Gli uffici di via Porcu avevano dichiarato il tentativo "infruttuoso" e trasmesso gli atti alla Regione, che avrebbe potuto procedere con il commissariamento, come chiesto a gran voce dall'opposizione. Per la minoranza, infatti, il pari nella votazione andava considerato come mancata approvazione del bilancio: da qui la richiesta di scioglimento del Consiglio con istanza alla Regione ma anche alla Procura. Martedì scorso nuova seduta thrilling, ma alla fine era stato rinviato tutto alla seduta di questo pomeriggio. E oggi la maggioranza ha trovato un voto in più: bilancio, dunque, approvato.