Poste: inaugurato l'Atm di Masainas

Nell'ufficio postale di Masainas in via Municipio, apre lo sportello automatico Atm Postamat, il primo realizzato nell'ambito del progetto Piccoli Comuni per la provincia Sud Sardegna. All'evento, oltre ai rappresentanti di Poste Italiane, ha partecipato il Sindaco di Masainas Ivo Melis.

"L'installazione dell'Atm Postamat - dice Melis - rappresenta lo step finale di una serie di incontri tra questa amministrazione e i referenti di Poste Italiane, in cui l'attenzione è stata posta sulla necessità della piccola comunità sia di poter usufruire di un servizio importante sia di porre fine al disagio connesso all'assenza di uno sportello bancario. Il beneficio non riguarderà soltanto i residenti ma anche i numerosi vacanzieri presenti sul territorio specialmente durante la stagione estiva, considerata l'innata vocazione turistica del comune di Masainas". l'Atm sarà in funzione 24 ore su 24 e 7 giorni su 7, L'ufficio postale di via Municipio è, invece, aperto dal lunedì al venerdì dalle 8.20 alle 13.45 e il sabato fino alle 12.45.