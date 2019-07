"Hai un altro", picchia fidanzata 20enne

(ANSA) - CAGLIARI, 1 LUG - Dall'inizio della relazione si è sempre comportato con la fidanzata in maniera violenta picchiandola e mordendola: l'altra sera l'ha raggiunta in un locale, l'ha accusata di avere un altro e l'ha aggredita e percossa. Protagonista della vicenda un 38enne di nazionalità nigeriana, ora denunciato dalla Polizia di Cagliari per maltrattamenti e allontanato dall'abitazione della vittima, una ragazza di 20 anni del Ciad.

Ieri sera intorno alle 4, al 113 è arrivata la telefonata della giovane che segnalava di essere stata aggredita dal fidanzato. Gli agenti della squadra volante, arrivati subito sul posto, hanno subito notato che la 20enne aveva una tumefazione al volto e graffi in varie parti del corpo.

E' stata lei, poi, a raccontare che le violenze erano iniziate circa un anno fa. in contemporanea con l'avvio della relazione. Dagli accertamenti effettuati dalla Polizia, è emerso che lo straniero è in possesso di un permesso di soggiorno per motivi umanitari scaduto nel 2017. Sono in corso le verifiche sulla sua posizione nel territorio nazionale in relazione alle altre fattispecie previste dal nuovo decreto sulla sicurezza.

