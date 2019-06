Incendi, fiamme in città a Cagliari

Le alte temperature registrate oggi in Sardegna con quasi 38 gradi nella zona di Ottana (Nuoro) e il termometro fermo quasi in tutta l'Isola a 30 gradi hanno favorito lo svilupparsi di incendi in diversi territori. Molti gli interventi che hanno visto impegnati i vigili del fuoco, la Protezione civile, il Corpo forestale e i volontari. Un incendio si è sviluppato nel pomeriggio in città a Cagliari, all'interno dell'area della cittadella sanitaria, sul posto sono intervenute le squadre dei vigili del fuoco e la polizia municipale per eventuali deviazioni al traffico.

Roghi anche in altri centri del sud Sardegna: a Capoterra e Pula, in località Barruxu dove è intervenuto anche un elicottero della flotta regionale. Due i mezzi aerei arrivati invece a Furtei per dare manforte alle squadre a terra impegnate per spegnere l'incendio divampato in località Santu Malu. Mentre un solo elicottero è intervenuto a Escalaplano.