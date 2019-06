Noemi dà voce a donne con tumore seno

Una big della scena musicale italiana, Noemi, per dare voce alle donne con tumore al seno metastatico. Fa tappa anche a Cagliari la nuova edizione di "Voltati, Guarda, Ascolta", la campagna nazionale promossa da Pfizer con il patrocinio di Fondazione Aiom e in collaborazione con Europa donna Italia e Susan G. Komen Italia. Si tratta di un contest: l'obiettivo è quello di stimolare giovani artisti a tradurre in musica e parole i racconti delle pazienti. Noemi sarà coinvolta come testimonial, coach, giurata, protagonista dell'evento live che in autunno decreterà il brano vincitore.

Da oggi e fino a domenica in piazza del Carmine a Cagliari ci sarà "La folla immobile", una installazione che 'costringe' i passanti a riflettere su una patologia di cui si parla poco e a cui si tende a "voltare le spalle", è stato spiegato durante la conferenza stampa di presentazione. Un momento per capire e conoscere di più: si potranno leggere libri e ascoltare gli audio racconti selezionati nelle precedenti edizioni.

"Mi sono resa conto che la musica è in grado di raccontare le storie di queste coraggiosissime donne e allo stesso tempo fortificarle - ha detto Noemi - Vedere le loro esperienze in musica le renderà orgogliose e darà loro la forza necessaria per combattere". I dati. "In Sardegna - ha ricordato Efisio Defraia, responsabile di oncologia medica al Businco di Cagliari - l'incidenza di carcinoma mammario è di circa 1.300 nuove diagnosi all'anno. Ponendo che un sette per cento dei nuovi casi sia costituito da malattia al quarto stadio, sono un centinaio i nuovi casi di carcinoma mammario alla prima diagnosi. Il 70 per cento di tutte le pazienti con malattia avanzata ricade dopo un periodo libero da patologia - sottolinea Defraia - mentre il restante 30 per cento è rappresentato da diagnosi ex novo di tumore al seno metastatico". Attualmente in Sardegna sono circa 500-600 le donne con malattia metastatica mammaria viventi e in trattamento.