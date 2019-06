Casa:rendite in crescita per chi investe

Mercato immobiliare appetibile per chi vuole investire nel mattone. Anche in Sardegna: i rendimenti annui di un appartamento in locazione nelle principali città - ma anche in altri centri dell'isola - sono superiori alla media nazionale del 4,9 percento. Lo dice un report dell'ufficio studi di Tecnocasa. Rapporto tra capitali investiti e rendita favorevole a Cagliari e Sassari. Per il capoluogo si parla del 5,3 percento per un bivano e del 5 percento per un trilocale.

A Sassari va anche meglio: 7,5 percento per due stanze, 6/7 percento per il trivano. Ma ci sono percentuali anche superiori: il massimo del rendimento (8,1) è a Iglesias per un bivano. Il centro del sud Sardegna è al vertice anche nella graduatoria del trivano con il 7,4 percento. Non si discostano molto i valori anche nella vicina Carbonia: 7,2 percento per il bivano, 6,7 percento per il trivano.