Vela: 52 Super Series, comanda Azzurra

(ANSA) - ROMA, 20 GIU - Azzurra conserva il comando della classifica provvisoria nella Puerto Sherry 52 Super Series di vela. La barca dello Yacht club Costa Smeralda è sempre tallonata a un solo punto da Bronenosec, che occupa la seconda piazza. In terza posizione c'è Provezza, oggi la migliore con due secondi posti. Nelle acque della baia di Cadice (Spagna) altra giornata di regate, con vento da sudovest che, dagli 11 nodi iniziali, è salito a 14. Con un primo e un quinto posto, Azzurra è al comando dopo 6 prove: il suo vantaggio è rimasto però invariato rispetto al team russo Bronenosec, autore degli stessi piazzamenti, ma a regate invertite. La barca del giorno è stata però Provezza, con due secondi posti, a riprova di quanto le prestazioni siano sempre più livellate. Azzurra ha regatato molto bene in entrambe le prove, pur ottenendo risultati diversi. La seconda, in particolare, conclusa con una vittoria costruita nel corso della prima bolina, l'ha vista combattere con grande determinazione dopo una partenza difficoltosa.