Lanusei, Ortopedia riapre a luglio

"Dai primi giorni di luglio il reparto di Ortopedia l'ospedale Nostra Signora della Mercede di Lanusei potrà tornare regolarmente in funzione: sono in arrivo un ortopedico in comando e due specializzandi che permetteranno di garantire i turni necessari per la riapertura". Lo annuncia l'assessore regionale alla Sanità, Mario Nieddu, dando una prima risposte alle proteste dei cittadini dell'Ogliastra scesi in piazza già due volte in queste ultime settimane - prima a Lanusei e poi a Cagliari - in difesa dell'ospedale. Sindaci e popolazione si erano mobilitati dopo la chiusura di Ortopedia lamentando carenze generalizzate, in tutti i reparti, di medici e infermieri, costretti a turni massacranti.

"Da quando l'emergenza si è presentata, non ci siamo mai arresi e grazie a lavoro e impegno oggi riusciamo a dare una risposta importante al territorio dell'Ogliastra e ai suoi cittadini - sottolinea Nieddu - Come ho avuto modo di ribadire più volte non c'è nessuna volontà di chiudere l'ospedale, né di depotenziarlo e adesso abbiamo dimostrato che non sono solo parole. Ringrazio personalmente il professor Carlo Doria, direttore della clinica Ortopedica dell'Università di Sassari, che ha fornito pieno appoggio e collaborazione, e il professor Antonio Capone direttore della Clinica Ortopedica dell'Università di Cagliari per la compartecipazione". Dopo le formalità amministrative da parte dell'Ats, il personale potrà iniziare a lavorare in Ortopedia.