Basket: Sassari-Venezia, perfetta parità

(ANSA) - SASSARI, 17 GIU - La Dinamo Banco di Sardegna vince gara4 contro la Umana Reyer Venezia 95-88 e si riporta in parità nella finale scudetto di basket. E ora la sfida ritorna in Veneto, dove martedì si disputerà gara5.

Sassari ha vinto al termine di una partita condotta dall'inizio alla fine, anche se Venezia è stata bravissima a non uscire mai dalla partita grazie all'immenso talento dei suoi giocatori. La Dinamo entra in campo con un'altra intensità rispetto a gara3, Thomas e Pierre danno subito l'impressione di essere in partita e anche se Venezia difende con grande intensità l'attacco dei padroni di casa è più incisivo e chiude la prima frazione 23-16. Nel secondo quarto Pozzecco sorprende tutti e getta contemporaneamente nella mischia Spissu, Gentile, Carter, Polonara e Magro. Il risultato è straordinario, il Banco "di scorta" tiene il campo per otto minuti in maniera eccellente. Venezia non esce dalla partita solo grazie a Haynes, che in una manciata di minuti segna 11 punti. Venezia prova a rifarsi sotto ma Sassari tiene: a metà gara i biancoblu vanno negli spogliatoi sul +10: 51-41. Ancora Haynes in apertura di terzo quarto accorcia sino al 51-46, ma Sassari risponde con Thomas e Cooley. Si va a strappi, ma un fallo attribuito a Cooley fa adirare la panchina di Sassari, che si vede fischiare un tecnico. La Reyer arriva sino al 56-53, ma la rabbia fa scatenare Sassari, che riprende a giocare con grandissima intensità e con coraggio. Al 25' Sassari è avanti 62-56, ma Pozzecco ordina ai suoi di premere sull'acceleratore e De Raffaele non trova le contromisure. A una sola frazione dal termine, i padroni di casa salgono a +16: 81-65. L'ultimo quarto è una battaglia, Venezia tenta di tutto per rientrare in partita, al 34' gli ospiti perdono Watt per falli, con Cerella e Daye a 4 difendere diventa difficilissimo. Al 35' Sassari è ancora a +10, 85-75, ma fa molta più difficoltà in attacco. Con pazienza il Banco continua a caricare di falli gli avversari e smuove il proprio punteggio dalla lunetta. Venezia si rifà sotto: al 37' la Reyer si riporta sull'86-80.(ANSA).