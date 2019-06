Vasco a Cagliari, fan in fila 5 giorni

Il tanto atteso ritorno di Vasco Rossi a Cagliari, dopo nove anni, è fissato per i due concerti di martedì 18 e mercoledì 19 giugno, ma già da cinque giorni prima si è creata la fila dei fan più assidui del Komandante, che da ieri hanno piazzato le tende davanti ai cancelli della Fiera. Qui, decine di giovani e meno giovani, giunti anche dalla penisola, trascorreranno ben cinque notti pur di garantirsi un posto sotto il palco.

Dopo il record dei sei concerti consecutivi sold-out a San Siro, il "Vasco Non Stop Live 2019" sbarca dunque in Sardegna, alla Fiera di Cagliari, dove sono attese circa 30mila persone a concerto. Operai e tecnici sono già al lavoro per montare il mega palco visto a San Siro, la più grande produzione mai arrivata in Sardegna. E i fan non vedono l'ora di saltare e cantare con il loro idolo: "Per Vasco questo e altro - raccontano accampati davanti all'ingresso - è il nostro Dio.

Staremo qui tutti insieme sino a martedì".

Tra i fan in fila anche una coppia giunta dalla penisola che non si perde un concerto di Vasco Rossi, reduci naturalmente dai live di San Siro. "Non potevamo mancare a questo appuntamento, giriamo l'Italia in camper e siamo strafelici di essere arrivati anche in Sardegna per vedere Vasco", raccontano.

E oltre alle migliaia di fan che giungeranno da tutta la Sardegna, il 18 e 19 giugno sono attesi a Cagliari anche quelli che arriveranno con la nave speciale allestita da GNV con la livrea del 'Blasco'.