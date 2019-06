Di Maio, non si va al voto per colpa Ue

(ANSA) - SASSARI, 14 GIU - "Sarebbe un errore decidere di andare a elezioni anticipate in base a quello che dice l'Europa, ma non si va a elezioni anticipate solo se si fanno le cose concrete". Così il vicepremier Luigi Di Maio, a Sassari per un appuntamento elettorale. "Occorre tagliare gli stipendi dei parlamentari, introdurre il carcere per i grandi evasori e fare gli interessi dei cittadini - aggiunge il ministro - Non voglio restare al governo a vivacchiare o a litigare ma per fare determinate cose".