Abbanoa: Gallus, boom slacci Oristanese

Ingiunzioni di pagamento, sospensioni della fornitura di acqua potabile, pignoramenti di conti, depositi, pensioni e stipendi. Succede nell'Oristanese a centinaia di migliaia di utenti di Abbanoa, secondo quanto denuncia il consigliere regionale del gruppo Misto Domenico Gallus, che è anche sindaco di Paulilatino.

Il primo cittadino si riferisce in particolare a Oristano città e paesi limitrofi (Terralba, Siamaggiore, Ollastra, Cabras) e ha già depositato un'interrogazione al presidente della Regione Christian Solinas e all'assessore ai Lavori pubblici Roberto Frongia per conoscere i dati del fenomeno denunciato, riferiti al periodo tra dicembre 2018 e maggio 2019.

In particolare Gallus chiede che venga fatta chiarezza sul numero esatto di ingiunzioni notificate, delle esecuzioni intraprese, di slacci per presunta morosità. Ma anche sull'ammontare delle somme incassate dall'ente attraverso le riscossioni coattive dall'1 gennaio 2017 a oggi, nonché dei costi di spese legali sostenuti. Nell'interrogazione Gallus domanda anche delucidazioni sul nome dei legali a cui Abbanoa ha affidato gli incarichi per effettuare i procedimenti di riscossione coattiva, con specifica dei compensi ricevuti. Infine lancia una proposta: un accordo per consentire ai destinatari delle ingiunzioni di pagare saldo e stralcio tra il 20% e il 30% delle somme richieste.