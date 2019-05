Latte,riparte tavolo confronto a Sassari

Dopo una lunga pausa, dettata anche dalla campagna elettorale per le europee, riparte in Prefettura a Sassari il tavolo istituzionale sul prezzo del latte e sulla produzione del pecorino romano. Al confronto, convocato dalla prefetta di Sassari, Maria Luisa D'Alessandro, partecipano il direttore generale del ministero delle Politiche agricole, Luigi Fiorentino, l'assessora regionale all'Agricoltura, Gabriella Murgia, e rappresentanti delle associazioni di categoria e dei pastori. In discussione c'è la riforma del Consorzio del pecorino romano e le misure per programmare la produzione di formaggio in modo da controllare le eccedenze sul mercato e di conseguenza il prezzo del latte.

I pastori, più volte, hanno fatto sapere di voler riprendere la battaglia in assenza di soluzioni su tutta la vertenza, che riguarda non solo il prezzo del prodotto pagato agli allevatori, ma anche le regole del sistema.