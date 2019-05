Maltempo, criticità gialla nord Sardegna

(ANSA) - CAGLIARI, 26 MAG - Resta in vigore sino alle mezzanotte di lunedì 27 l'allerta gialla della protezione civile regionale per rischio idraulico e idrogeologico nella parte centro-orientale della Sardegna. Le piogge incessanti e i temporali non stanno dando tregua nei territori serviti dai bacini del Flumendosa-Flumineddu e Gallura. Ridimensionato, invece, l'avviso di condizioni meteo avverse nel Campidano e Iglesiente, dove la criticità passa da gialla a verde (ordinaria).