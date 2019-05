Europee, 11% affluenza Sardegna alle 12

Si attesta poco sotto l'11%, esattamente il 10,95%, l'affluenza alle 12 in Sardegna per le elezioni europee. Si tratta di un dato in leggero calo rispetto alle precedenti consultazioni quando nell'Isola si era arrivati all'11,6% alla prima rilevazione della giornata.

Nel dettaglio provinciale, nei 17 comuni della città metropolitana di Cagliari si arriva all'11,8% (12,1 alle scorse europee), nel Sassarese e nell'Oristanese all'11,6% (rispettivamente 12,9% e 9,5%), quindi il Sud Sardegna con il 10,3 (10,9%) e poi il Nuorese con il 10,2% (10,4% alle scorse europee).

L'affluenza ai seggi nelle 174 sezioni della sola città di Cagliari è stata del 12,7%, mentre nelle 136 di Sassari è stata del 13.2%. A Nuoro il dato sale, invece, al 14.1%.