Scontro tra auto a Tertenia,muore 79enne

Scontro tra due auto nel centro di Tertenia: un uomo di 79 anni, Antonio Seu, è morto dopo l'urto della sua Renault Clio bianca contro un'altra Clio. In gravi le condizioni l'anziana moglie dell'uomo, che viaggiava con lui. E' stata trasportata dall'elisoccorso del 118 all'ospedale Brotzu di Cagliari. Per il pensionato, invece, non c'è stato niente da fare: è deceduto poco prima di essere trasportato dall'elicottero.

L'incidente è avvenuto nella via Roma intorno alle 8 e le cause sono ancora in corso di accertamento. Sul posto i Carabinieri della Compagnia di Jerzu e di Cardedu e i Vigili del fuoco. Gli occupanti dell'altra vettura, due ventenni di Jerzu, sono rimasti fortunatamente illesi.