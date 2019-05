Beach soccer: la Coppa Italia ad Alghero

Nel prossimo weekend Alghero si trasforma nella capitale italiana del beach soccer. Da giovedì a domenica 26 l'impianto allestito nella spiaggia di San Giovanni, sul lungomare Barcellona, ospiterà le fasi finali della Coppa Italia 2019.

Dopo i turni preliminari programmati per stasera, domani si entra nel vivo con gli ottavi di finale, venerdì le quattro gare per decretare le semifinaliste che sabato si giocheranno l'accesso alla sfida finale, in programma domenica. La manifestazione di beach soccer organizzata dalla Lega nazionale dilettanti della Figc più longeva e competitiva sarà ospitata nella città catalana, dove lo scorso anno la nazionale italiana conquisto il titolo europeo. Dato il successo di quella manifestazione internazionale, la federazione ha deciso di scommettere ancora su Alghero e sul suo entusiasmo.

La kermesse è stata presentata nella sala conferenze della Fondazione Alghero, al Quarter. Con il presidente del comitato regionale della Lega nazionale dilettanti, Gianni Cadoni, e il consigliere del dipartimento Beach Soccer della Lega, Roberto Desini, e il manager azzurro Ferdinando Arcopinto, c'erano il sindaco Mario Bruno e i bambini della scuola calcio dell'Audax Alghero con le maglie delle squadre partecipanti. Si giocherà su due campi, in tutto le sfide saranno 36, domani e venerdì prima gara alle 10.30 e l'ultima alle 18.

L'evento è sostenuto da Regione Sardegna, Comune di Alghero e Fondazione Alghero. "Ripartiamo dal successo azzurro dello scorso settembre per rilanciare il beach soccer nella nostra isola", commenta Cadoni. "Il beach soccer è uno sport ma e un volàno economico, in passato era mancato alla Sardegna, perciò sono contento che per il secondo anno consecutivo l'isola e Alghero ospitino un evento così importante", sostiene Desini.

"Stiamo lavorando con passione e dedizione per la buona riuscita di un evento che va oltre lo sport", assicura Bruno. "Alghero è la meta ideale per esaltare il connubio virtuoso tra sport e turismo - conclude Arcopinto - sono certo che ospiterà ancora eventi internazionali".