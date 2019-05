Turismo: Cagliari seconda meta preferita

(ANSA) - CAGLIARI, 21 MAG - Cagliari al secondo posto tra le destinazioni preferite dagli italiani per le prossime vacanze estive. È il risultato dell'indagine di momondo.it, piattaforma digitale per la ricerca di voli e hotel.

Roma domina la classifica, ma gli italiani per le vacanze sceglieranno il mare. Tanto è vero che Cagliari, new entry della graduatoria, quest'anno ha registrato un incremento di ricerche di hotel pari a più 137%.

La spesa media, in albergo a tre-quattro stelle, è di 124 euro a notte. Cagliari è davanti a mete balneari da grandi numeri come Rimini, Riccione e Gallipoli. E supera grandi città come Firenze, Palermo e Milano. In generale, secondo il report, pranzi e cene fuori sono la voce maggiore di spesa per quasi la metà degli intervistati (49%), seguiti a distanza da attività culturali. Anche in termini di soggiorno ci sono pochi dubbi: oltre due terzi dei viaggiatori (69%) scelgono di pernottare in hotel.

La scelta deve però soddisfare alcuni requisiti fondamentali, ovvero la colazione inclusa nel prezzo (indispensabile per un altrettanto 69%), la possibilità di accedere gratuitamente alla rete Wi-Fi (53%) e poter godere di servizi capaci di apportare un valore aggiunto al soggiorno (49%), come SPA, piscina e ristoranti di alto livello. (ANSA).