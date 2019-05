Fiamme ad auto carabiniere nel Nuorese

Attentato incendiario contro l'auto di un carabiniere a Orgosolo, in provincia di Nuoro. La Bmw, parcheggiata in via Sicilia davanti alla caserma dei militari, è stata data alle fiamme poco prima delle 23. Sul posto sono intervenuti i Vigili del fuoco del comando provinciale di Nuoro che hanno spento il rogo ma l'auto è stata parzialmente distrutta. L'attentato è avvenuto a poche ore dalla cerimonia di inaugurazione della nuova caserma in cui è intervenuto il Comandante Generale dell'Arma Giovanni Nistri.

SOLIDARIETA' SALVINI, REAGIREMO. "Solidarietà ai carabinieri di Orgosolo: sapremo reagire e grazie al Decreto sicurezza bis daremo più forza e poteri alle Forze dell'Ordine. Ecco perché è una priorità". Lo dice il ministro dell'Interno Matteo Salvini, commentando gli episodi di danneggiamento e intimidazione subìti da militari dell'Arma dopo l'inaugurazione della nuova caserma di Orgosolo.