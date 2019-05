Blitz antidroga, serra marijuana in casa

Nuova operazione antidroga del Nucleo investigativo dei carabinieri di Cagliari. I militari sono riusciti a individuare e arrestare due persone, che ritengono essere tra i principali spacciatori sulla piazza cagliaritana, e un terzo soggetto produttore di marijuana.

Quest'ultimo, in una zona di campagna di Quartu, aveva creato, all'interno della propria abitazione, una vera e propria serra per il cui allestimento aveva speso circa 2000 euro. All'interno 41 piantine e circa 500 grammi di marijuana già essiccata pronta per essere venduta a Cagliari. L'uomo, Giovanni Pintus, 59 anni è stato portato nel carcere di Uta dove è finito anche Pierpaolo Serci, 32 anni, mentre per il terzo, Gianluca Floris, di 50 anni, sono scattati gli arresti domiciliari.

Il primo è stato fermato nel centro di Cagliari. Nella perquisizione domiciliare, è stato trovato in possesso di oltre mezzo kilo di cocaina, 800 grammi di hascisc e circa 1,2 Kg di marijuana, oltre a quasi 40.000 euro in contanti. In manette anche Floris: in una seconda perquisizione è stato trovato in possesso di circa 250 grammi di marijuana, 25 di cocaina, e 40 di hascisc nonché di circa 1.500 euro in contanti.