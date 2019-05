Comunali Cagliari, esclusa lista Verdes

Per le comunali di Cagliari del 16 giugno i candidati sindaci saranno due e non tre. La commissione elettorale incaricata di verificare la documentazione dei candidati ha, infatti, ricusato la lista Verdes per Cagliari pulita con Angelo Cremone in corsa per diventare primo cittadino. A contendersi la carica di sindaco saranno quindi la candidata del centrosinistra Francesca Ghirra (Campo progressista - assessora all'Urbanistica uscente) e quello del centrodestra Paolo Truzzu (consigliere regionale di Fratelli d'Italia). A questo punto nel capoluogo la partita si chiuderà al primo turno senza ballottaggio. Le motivazioni dell'esclusione di Cremone saranno pubblicate nel sito del Comune. Alle 12.30 negli uffici elettorali del Comune in via Sonnino si procederà con l'estrazione delle liste per definire l'ordine di inserimento sulla scheda elettorale.