Eva Longoria star del Filming Sardegna

(ANSA) - CAGLIARI, 19 MAG - Ritorna, dal 13 al 16 giugno al Forte Village, il Filming Italy Sardegna Festival. Come lo scorso anno, il Festival vedrà la partecipazione di importanti autori e registi italiani ed internazionali. Tra i primi nomi annunciati a Cannes spiccano quelli di Francesca Archibugi, Paola Cortellesi, Claudia Gerini, Riccardo Milani, Madalina Ghenea che sarà la madrina della serata di solidarietà in programma il 15 giugno. Tra gli internazionali Eva Longoria che inaugurerà la manifestazione il 13 giugno. Madrine di apertura e chiusura del Filming Italy Sardegna Festival, e come Eva Longoria presenti a Cannes, Annabelle Belmondo e Catrinel Marlon.

La presentazione della seconda edizione del Festival diretto da Tiziana Rocca si è tenuta, appunto, a Cannes. Oltre al Forte Village, sarà l'Uci Cinema di Cagliari ad ospitare l'evento. Nel palinsesto circa 30 titoli in una selezione che prevede anche cinque opere scelte da Variety. Con l'obiettivo per questa seconda edizione di offrire non solo pellicole in anteprima ma anche documentari, cortometraggi e serie tv con l'intento di avvicinare sempre più le nuove generazioni al grande schermo. Si apre con un grande autore come Brian De Palma e il suo "Domino", girato in parte in Sardegna, e per le anteprime dedicate alle serie tv è stato selezionato un episodio della serie "Caccia al ladro", l'inedita serie tv in 10 episodi, prodotta su scala mondiale da Viacom International Media Networks Southern and Western Europe, Middle East and Africa e Viacom International Studios Latin America.

Filo conduttore della kermesse un'attenzione particolare allo sviluppo sostenibile per contrastare lo sfruttamento incondizionato delle risorse ambientali, con un Festival in chiave ecologica e a impatto zero, inclusi i Premi realizzati dal Maestro Gerardo Sacco con materiali eco-sostenibili. (ANSA).